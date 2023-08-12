Глава «Локомотива»: если предложат 30 млн, то отпустим Пиняева? Мечтать не вредно
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о возможной продаже нападающего Сергея Пиняева.
«Ульянов сказал, что если предложат 30 млн за Пиняева, то мы его отпустим? Наверное, было бы неплохо. Мечтать не вредно.
В «РЖД» готовы продать его в стан главных врагов? У нас нет врагов. В чём у нас большая проблема — мы не должны в стране кого-то рассматривать как врагов, тем более в спорте. Сегодня же День физкультурника, вспомните одну из самых популярных песен: «В спорте есть соперники. В спорте нет врагов», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
В первых четырёх матчах Российской Премьер-Лиги у 18-летнего Пиняева один гол и одна результативная передача.
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