Глава «Локомотива» Нагорных рассказал о восстановлении Дзюбы после травмы

Председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» Юрий Нагорных рассказал о процессе восстановления нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы после повреждения, которое тот получил в прошлом туре в игре с ЦСКА (1:4).

«Думаю, что уже скоро увидите Дзюбу на поле. Характер повреждения не очень сложный. Восстановление идёт в полной мере.

Газон в Воронеже повлиял на полученную травму? Если инспектор матча принял решение, значит, газон подходил по всем требованиям для проведения матча. Конечно, мы не будем поднимать этот вопрос», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В текущем сезоне Дзюба провёл четыре матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с «Локомотивом» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3,5 млн.