Глава «Локомотива»: есть тревога из-за игры команды. Намерены провести серьёзный разговор
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Председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» Юрий Нагорных рассказал о переживаниях по поводу игры московской команды.
«Есть определённая тревога из-за игры команды. Мы намерены в ближайшие дни провести серьёзный разговор в команде. Нас тревожит отсутствие командных действий на поле.
Выводы по главному тренеру возможны? Нет. Ситуация скоро улучшится», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик
После четырёх туров Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» набрал пять очков. В этих встречах команда забила восемь голов и столько же пропустила. На момент написания материала железнодорожники располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.
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