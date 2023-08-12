Криштиану Роналду забил в пятом матче подряд

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился голом в матче финала Клубного кубка арабских чемпионов с «Аль-Хилялем», сравняв счёт на 74-й минуте. Португалец отметился голом в пятой игре подряд.

Ранее он отправлял мяч в сетку в матчах группового этапа Клубного кубка арабских чемпионов с «Монастиром» (4:1) и «Замалеком» (1:1), а также в матчах плей-офф с «Раджа Касабланка» (3:1) и «Аль-Шортой» (1:0).

На момент гола Роналду в ворота «Аль-Хиляля» «Аль-Наср» играл в меньшинстве. Ранее счёт открыл Майкл с передачи Малкома.

Розыгрыш Клубного кубка арабских чемпионов проводится с 2 марта 2023 года. С 20 июля начался групповой этап турнира, который, как и плей-офф, проходит в Саудовской Аравии.