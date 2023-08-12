«Челси» хочет представить Кайседо перед матчем 1-го тура АПЛ с «Ливерпулем»

«Челси» работает над согласованием трансфера полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, лондонцы будут вынуждены заплатить за 21-летнего хавбека около € 128 млн. Представители «аристократов» надеются в ближайшее время закрыть сделку, чтобы представить новичка на домашнем стадионе «Стэмфорд Бридж» перед матчем 1-го тура АПЛ с «Ливерпулем», который состоится в воскресенье, 13 августа.

В сезоне-2022/2023 на счету Кайседо 43 матча за «Брайтон» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт полузащитника с «чайками» рассчитан до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.

Ранее стало известно, что вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага перейдёт в «Реал» на правах аренды.