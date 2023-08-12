«Челси» хочет представить Кайседо перед матчем 1-го тура АПЛ с «Ливерпулем»

«Челси» работает над согласованием трансфера полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, лондонцы будут вынуждены заплатить за 21-летнего хавбека около € 128 млн. Представители «аристократов» надеются в ближайшее время закрыть сделку, чтобы представить новичка на домашнем стадионе «Стэмфорд Бридж» перед матчем 1-го тура АПЛ с «Ливерпулем», который состоится в воскресенье, 13 августа.
В сезоне-2022/2023 на счету Кайседо 43 матча за «Брайтон» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт полузащитника с «чайками» рассчитан до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.
Ранее стало известно, что вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага перейдёт в «Реал» на правах аренды.
- 12 августа 2023
-
20:33
-
20:32
-
20:25
-
20:18
-
20:12
-
20:06
-
20:06
-
20:00
-
19:52
-
19:42
-
19:40
-
19:33
-
19:29
-
19:26
-
19:24
-
19:22
-
19:18
-
19:15
-
19:10
-
19:09
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:58
-
18:55
-
18:51
-
18:51
-
18:48
-
18:43
-
18:37
-
18:37
-
18:24
-
18:24
-
18:20
-
18:19