Салтыков: не хочу быть вторым Пиняевым, моя фамилия — Салтыков

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков высказался о ничьей с «Локомотивом» (1:1) в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Мы находимся вверху турнирной таблицы. Если бы сегодня забили свои моменты, могли бы быть ещё выше. В целом хороший старт. Но могло быть и лучше. Надо быть максималистами.
В любом случае это только начало чемпионата. Надо смотреть, у кого с кем были игры. Как говорят, цыплят по осени считают. Когда пройдёт туров 15, уже можно будет заглянуть в таблицу. «Крылья Советов» могут выступить лучше, чем в прошлом чемпионате.
Как отношусь к сравнениям с Пиняевым? У него свой путь, у меня – свой. Не хотелось бы быть вторым Пиняевым. У меня фамилия Салтыков. Что общего между нами? Наверное то, что мы маленькие и оба из «Чертаново», — приводит слова Салтыкова «Евро-Футбол.Ру».
- 12 августа 2023
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