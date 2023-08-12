Шитов: «Крылья Советов» полностью переиграли «Локомотив». Мы можем играть с любой командой

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов подвёл итоги матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда на выезде сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1).

«Согласен, что во втором тайме «Крылья Советов» доминировали. Тяжело вкатывались в матч, но потом начали создавать моменты, почувствовали свою игру. У нас было больше моментов, мы полностью переиграли «Локомотив». Нам нечего бояться, с любой командой можно играть», — приводит слова Шитова Sport24.

В игре 4-го тура железнодорожники пропустили гол на 86-й минуте и смогли отыграться только перед финальным свистком — полузащитник Константин Марадишвили спас свою команду на 90+3-й минуте. За весь матч «Локомотив» нанёс всего лишь два удара, в то время как «Крылья» — 19.