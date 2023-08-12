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Роналду был заменён из-за травмы в финале Клубного кубка арабских чемпионов

Роналду был заменён из-за травмы в финале Клубного кубка арабских чемпионов
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Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду был заменён после полученной травмы в финальном матче Клубного кубка арабских чемпионов с «Аль-Хилялем».

Футболиста увезли с поля на медицинском каре на 115-й минуте матча. 38-летний игрок держался за колено.

Роналду успел дважды забить до того, как покинуть поле. Сначала на 74-й минуте Криштиану сравнял счёт, а в первом тайме дополнительного времени забил второй гол и вывел свою команду вперёд.

Португалец перешёл в саудовский клуб в январе 2023 года. За это время нападающий принял участие в 25 матчах, в которых забил 20 голов и отдал две результативные передачи.

В текущее трансферное окно «Аль-Наср» приобрёл Марсело Брозовича, Садио Мане и Секо Фофана.

Клубный кубок арабских чемпионов. Финал
12 августа 2023, суббота. 18:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
1 : 2
ДВ
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Майкл – 51'   1:1 Роналду – 74'   1:2 Роналду – 98'
Удаления: нет / Аль-Амри – 71', Аль-Бушал – 78'
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