Роналду был заменён из-за травмы в финале Клубного кубка арабских чемпионов
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Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду был заменён после полученной травмы в финальном матче Клубного кубка арабских чемпионов с «Аль-Хилялем».
Футболиста увезли с поля на медицинском каре на 115-й минуте матча. 38-летний игрок держался за колено.
Роналду успел дважды забить до того, как покинуть поле. Сначала на 74-й минуте Криштиану сравнял счёт, а в первом тайме дополнительного времени забил второй гол и вывел свою команду вперёд.
Португалец перешёл в саудовский клуб в январе 2023 года. За это время нападающий принял участие в 25 матчах, в которых забил 20 голов и отдал две результативные передачи.
В текущее трансферное окно «Аль-Наср» приобрёл Марсело Брозовича, Садио Мане и Секо Фофана.
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