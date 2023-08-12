Роналду был заменён из-за травмы в финале Клубного кубка арабских чемпионов

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду был заменён после полученной травмы в финальном матче Клубного кубка арабских чемпионов с «Аль-Хилялем».

Футболиста увезли с поля на медицинском каре на 115-й минуте матча. 38-летний игрок держался за колено.

Роналду успел дважды забить до того, как покинуть поле. Сначала на 74-й минуте Криштиану сравнял счёт, а в первом тайме дополнительного времени забил второй гол и вывел свою команду вперёд.

Португалец перешёл в саудовский клуб в январе 2023 года. За это время нападающий принял участие в 25 матчах, в которых забил 20 голов и отдал две результативные передачи.

В текущее трансферное окно «Аль-Наср» приобрёл Марсело Брозовича, Садио Мане и Секо Фофана.