Тренер «Оренбурга» — о матче с «Краснодаром»: не могу упрекнуть ребят, они очень старались
Поделиться
Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик подвёл итоги матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».
«Конечно, хотели больше создавать моментов, но защита «Краснодара» очень хорошо играла. Когда в такой игре не забиваешь первым, то приходится догонять, что нам даётся очень сложно. Не могу упрекнуть ребят, так как они очень старались. Даже при счёте 0:2.
Немного нам не хватает мастерства. Но, повторюсь, ничего не могу сказать ребятам. Нам нужна небольшая пауза. Жаль, что пока нет результата. Но с таким настроем он рано или поздно придёт», — сказал Ярошик в эфире «Матч ТВ».
Материалы по теме
Комментарии
- 12 августа 2023
-
22:00
-
21:58
-
21:57
-
21:52
-
21:52
-
21:50
-
21:42
-
21:40
-
21:34
-
21:29
-
21:23
-
21:20
-
21:16
-
21:13
-
21:03
-
20:53
-
20:51
-
20:51
-
20:49
-
20:42
-
20:41
-
20:33
-
20:32
-
20:25
-
20:18
-
20:12
-
20:06
-
20:06
-
20:00
-
19:52
-
19:42
-
19:40
-
19:33
-
19:29
-
19:26
Партнерский контент