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Тренер «Оренбурга» — о матче с «Краснодаром»: не могу упрекнуть ребят, они очень старались

Тренер «Оренбурга» — о матче с «Краснодаром»: не могу упрекнуть ребят, они очень старались
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Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик подвёл итоги матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Конечно, хотели больше создавать моментов, но защита «Краснодара» очень хорошо играла. Когда в такой игре не забиваешь первым, то приходится догонять, что нам даётся очень сложно. Не могу упрекнуть ребят, так как они очень старались. Даже при счёте 0:2.

Немного нам не хватает мастерства. Но, повторюсь, ничего не могу сказать ребятам. Нам нужна небольшая пауза. Жаль, что пока нет результата. Но с таким настроем он рано или поздно придёт», — сказал Ярошик в эфире «Матч ТВ».

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