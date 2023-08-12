«Бавария» — «Лейпциг»: стартовые составы команд на Суперкубок Германии

В матче за Суперкубок Германии встретятся «Бавария» и «Лейпциг». Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Бастианом Данкертом (Росток). Начало игры — в 21:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Бавария»: Ульрайх, Павар, Юпамекано, де Лигт, Дэвис, Киммих, Лаймер, Сане, Мусиала, Гнабри, Тель.

«Лейпциг»: Бласвих, Хенрикс, Симакан, Орбан, Раум, Симонс, Шлагер, Кампль, Ольмо, Вернер, Опенда.

«Бавария» получила право принять участие в игре за Суперкубок как победитель чемпионата Германии. Мюнхенская команда опередила дортмундскую «Боруссию» по итогам прошлого сезона только по дополнительным показателям. Оба клуба набрали по 71 очку. «Лейпциг», в свою очередь, примет участие в Суперкубке как победитель Кубка Германии. 3 июня «быки» обыграли «Айнтрахт» со счётом 2:0.

«Бавария» и «Лейпциг» встречались в матче за Суперкубок в прошлом сезоне. Тогда сильнее была мюнхенская команда — 5:3. В последних пяти очных встречах «Бавария» одержала три победы. Ещё по разу была зафиксирована победа «Лейпцига» и ничья.