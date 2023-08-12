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«Аль-Наср» победил «Аль-Хиляль» и стал обладателем Клубного кубка арабских чемпионов

«Аль-Наср» победил «Аль-Хиляль» и стал обладателем Клубного кубка арабских чемпионов
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В финальном матче Клубного кубка арабских чемпионов встречались два клуба из Саудовской Аравии — «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Встреча проходила на международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

В первом тайме команды не смогли реализовать свои моменты. Во второй половине основного времени оба клуба смогли забить по одному голу. На 51-й минуте бразилец Майкл замкнул передачу бывшего игрока «Зенита» Малкома, а затем на 74-й минуте португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду сравнял счёт и перевёл матч в дополнительное время. Стоит отметить, что с 71-й минуты «Аль-Хиляль» играл в большинстве. В составе номинальных гостей был удалён центральный защитник Аль-Амри, а также защитник Аль-Бушаил, не находившийся на поле.

На 98-й минуте Криштиану Роналду оформил дубль и вывел свою команду вперёд. На 103-й минуте матча был удалён главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру. Звёздные новички «Аль-Хиляля» Рубен Невеш и Малком были заменены на 105+1-й минуте. Роналду был заменён на 115-й минуте из-за травмы.

Итоговый счёт матча 2:1 в пользу «Аль-Насра».

Клубный кубок арабских чемпионов. Финал
12 августа 2023, суббота. 18:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
1 : 2
ДВ
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Майкл – 51'   1:1 Роналду – 74'   1:2 Роналду – 98'
Удаления: нет / Аль-Амри – 71', Аль-Бушал – 78'
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