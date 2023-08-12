«Ростов» — «Рубин»: хозяева открыли счёт на 52-й минуте

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются «Ростов» и «Рубин». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 52-й минуте игры «Ростов» вышел вперёд усилиями нападающего Николая Комличенко — 1:0.
26 июля 2023 команды встречались в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Ростов» одержал победу со счётом 1:0. Победный гол на счету полузащитника Ивана Комарова.
«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала четыре очка после трёх матчей. «Рубин» находится на 13-й строчке, заработав два очка. Первое место занимает «Краснодар» (12).
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