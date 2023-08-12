Дьяков высказался о возможном переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»

Бывший полузащитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о возможном трансфере полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Разговоры о Захаряне ходят каждый день, клубы меняются если не каждый месяц, то каждую неделю. Готов он или нет, покажет время. Пока сложно сказать, сможет ли он конкурировать там с лучшими футболистами. Чемпионат Испании — очень сильный. «Реал Сосьедад» борется за еврокубковую зону. Они в порядке, но будет ли в порядке Арсен, покажет только время», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По информации одного из источников, «Динамо» согласовало трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад» за € 12 млн. В сезоне-2022/2023 полузащитник провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.