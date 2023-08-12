Роналду выиграл первый трофей в Саудовской Аравии

Португальский форвард Криштиану Роналду завоевал Клубный кубок арабских чемпионов. Этот трофей стал для футболиста первым после переезда в Саудовскую Аравию.

38-летний Криштиану выиграл уже 30 трофеев на клубном уровне в пяти разных странах. Со сборной Португалии Роналду становился чемпионом Европы и победителем Лиги наций. На счету игрока множество личных наград, в том числе пять «Золотых мячей».

Контракт футболиста с саудовским футбольным клубом «Аль-Наср» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Сегодня, 12 августа, в финале Клубного кубка арабских чемпионов «Аль-Наср» обыграл «Аль-Хиляль» со счётом 2:1. Дубль в составе победителей оформил Роналду. Клуб португальца впервые в истории выиграл этот трофей.