Роналду выиграл первый трофей в Саудовской Аравии
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Португальский форвард Криштиану Роналду завоевал Клубный кубок арабских чемпионов. Этот трофей стал для футболиста первым после переезда в Саудовскую Аравию.
38-летний Криштиану выиграл уже 30 трофеев на клубном уровне в пяти разных странах. Со сборной Португалии Роналду становился чемпионом Европы и победителем Лиги наций. На счету игрока множество личных наград, в том числе пять «Золотых мячей».
Контракт футболиста с саудовским футбольным клубом «Аль-Наср» рассчитан до 30 июня 2025 года.
Сегодня, 12 августа, в финале Клубного кубка арабских чемпионов «Аль-Наср» обыграл «Аль-Хиляль» со счётом 2:1. Дубль в составе победителей оформил Роналду. Клуб португальца впервые в истории выиграл этот трофей.
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