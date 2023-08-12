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Ростов — Рубин. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Ростов» — «Рубин»: хозяева довели счёт до разгромного

«Ростов» — «Рубин»: хозяева довели счёт до разгромного
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В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются «Ростов» и «Рубин». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
12 августа 2023, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Комличенко – 52'   2:0 Лангович – 78'   3:0 Голенков – 88'

На 52-й минуте игры «Ростов» вышел вперёд усилиями нападающего Николая Комличенко. Спустя 26 минут защитник дончан Андрей Лангович удвоил преимущество своей команды. На 88-й минуте подопечные Валерия Карпина и вовсе довели счёт до разгромного — отличился форвард Егор Голенков. «Ростов» впереди — 3:0.

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала четыре очка после трёх матчей. «Рубин» находится на 13-й строчке, заработав два очка. Первое место занимает «Краснодар» (12).

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