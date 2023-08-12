«Атлетик» Бильбао — «Реал» Мадрид: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

Сегодня, 12 августа, состоится матч 1-го тура испанской Примеры, в котором «Атлетик» Бильбао примет мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

«Атлетик»: Симон, Лекуэ, Вивиан, Паредес, Де Маркос, Руис, Весга, Муниаин, Уильямс, Гомес, Уильямс Жуниор

«Реал»: Лунин, Алаба, Милитао, Гарсия, Карвахаль, Камавинга, Тчуамени, Вальверде, Беллингем, Винисиус, Родриго

Команды встречались в последнем туре прошлого сезона Ла Лиги. Тогда матч завершился вничью (1:1). В первом круге «Реал» победил со счётом 2:0.

«Реал» не смог обыграть «Атлетик» в последнем туре.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.