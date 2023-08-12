Нападающий «Спартака» Николсон интересен «Уотфорду»

Английский «Уотфорд» рассматривает нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона в качестве одного из вариантов для усиления линии атаки, сообщает The Athletic.

По информации источника, помимо ямайского футболиста, руководство «Уотфорда» следит за форвардом датского «Мидтьюлланна» Сори Кабой. Между клубами уже прошли предварительные переговоры, однако пока этот шаг ни к чему не привёл.

26-летний Шамар забил 30 голов в 76 матчах чемпионата Бельгии за «Шарлеруа» в течение трёх сезонов. К московскому «Спартаку» футболист присоединился в декабре 2021 года. Николсон забил 12 голов в 39 матчах в России, а также 10 мячей за сборную Ямайки в 33 матчах.

Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость Шамара в € 4,5 млн.