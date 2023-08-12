Пименов: «Краснодар» в этом сезоне может побороться за чемпионство

Бывший форвард московских «Динамо» и «Локомотива» Руслан Пименов высказался о промежуточном лидерстве «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024 после четырёх туров. Экс-спортсмен не удивлён хорошему старту «быков».

«Может ли «Краснодар» в этом сезоне побороться за чемпионство? Да. Я изначально говорил, что это та команда, которая вместе с «Зенитом» будет претендентом на золотые медали. В общем, лидерство «Краснодара» на старте сезона не удивляет», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

«Краснодар» после четырёх туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав максимальное количество очков — 12. Команда одержала четыре победы над «Динамо» (3:1), «Сочи» (2:0), «Пари НН» (1:0) и «Оренбургом» (2:0). В прошлом сезоне «быки» набрали 48 очков и заняли только шестое место.