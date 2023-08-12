«Лас Пальмас» упустил победу над «Мальоркой» в первом матче после возвращения в Примеру

Завершился матч 1-го тура испанской Примеры, в котором «Лас-Пальмас» принимал «Мальорку». Игра проходила на стадионе «Гран Канария». Команды сыграли вничью — 1:1.

На 29-й минуте Хонатан Виера вывел «Лас-Пальмас» вперёд, реализовав 11-метровый удар.

Виера реализует пенальти.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 70-й минуте Антонио Раильо сравнял счёт. В роли ассистента выступил Серхи Дардер.

Раильо сравнивает счёт после углового.

Отметим, что в концовке первого тайма у «Мальорки» был шанс забить с пенальти, но Ведат Мурики не реализовал попытку.

В предыдущем сезоне «Лас-Пальмас» выступал в Сегунде, где занял второе место. «Мальорка» в прошлом сезоне заняла девятое место в Примере.