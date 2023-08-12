«Лас Пальмас» упустил победу над «Мальоркой» в первом матче после возвращения в Примеру
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Завершился матч 1-го тура испанской Примеры, в котором «Лас-Пальмас» принимал «Мальорку». Игра проходила на стадионе «Гран Канария». Команды сыграли вничью — 1:1.
На 29-й минуте Хонатан Виера вывел «Лас-Пальмас» вперёд, реализовав 11-метровый удар.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
На 70-й минуте Антонио Раильо сравнял счёт. В роли ассистента выступил Серхи Дардер.
Раильо сравнивает счёт после углового.
Отметим, что в концовке первого тайма у «Мальорки» был шанс забить с пенальти, но Ведат Мурики не реализовал попытку.
В предыдущем сезоне «Лас-Пальмас» выступал в Сегунде, где занял второе место. «Мальорка» в прошлом сезоне заняла девятое место в Примере.
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