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Кокорин забил за «Фиорентину» в товарищеском матче

Кокорин забил за «Фиорентину» в товарищеском матче
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Российский нападающий Александр Кокорин забил гол за итальянскую «Фиорентину» в товарищеском матче с греческим клубом ОФИ с острова Крит.

32-летний форвард вышел в стартовом составе своего клуба и на 35-й минуте встрече уверенно реализовал выход один на один с вратарём. По прошествии 70 минут встречи счёт 1:0.

«Фиорентина» приобрела Александра Кокорина из московского «Спартака» зимой 2021 года за € 4,5 млн. За итальянский клуб игрок провёл 11 официальных матчей и не отметился результативными действиями.

В прошлом сезоне Александр выступал за «Арис» из Лимасола, с которым выиграл чемпионат. Кокорин стал лучшим бомбардиром клуба, а также был признан лучшим футболистом чемпионата Кипра в сезоне-2022/2023.

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