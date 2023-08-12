Кокорин забил за «Фиорентину» в товарищеском матче
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Российский нападающий Александр Кокорин забил гол за итальянскую «Фиорентину» в товарищеском матче с греческим клубом ОФИ с острова Крит.
32-летний форвард вышел в стартовом составе своего клуба и на 35-й минуте встрече уверенно реализовал выход один на один с вратарём. По прошествии 70 минут встречи счёт 1:0.
«Фиорентина» приобрела Александра Кокорина из московского «Спартака» зимой 2021 года за € 4,5 млн. За итальянский клуб игрок провёл 11 официальных матчей и не отметился результативными действиями.
В прошлом сезоне Александр выступал за «Арис» из Лимасола, с которым выиграл чемпионат. Кокорин стал лучшим бомбардиром клуба, а также был признан лучшим футболистом чемпионата Кипра в сезоне-2022/2023.
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