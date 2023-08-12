Бывший игрок «Барселоны» Адама Траоре перешёл в «Фулхэм»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Адама Траоре стал игроком «Фулхэма». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.
«Дачники» подписали 27-летнего футболиста на правах свободного агента. Стороны согласовали двухлетнее соглашение (до конца июня 2025 года) с опцией продления ещё на один год.
Фото: fulhamfc.com
В сезоне-2022/2023 Траоре провёл 40 матчей за «Вулверхэмптон» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с «волками» истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.
Ранее стало известно, что «Фулхэм» не намерен отпускать своего вингера Виллиана в саудовский «Аль-Шабаб».
- 12 августа 2023
-
23:35
-
23:26
-
23:24
-
23:16
-
23:07
-
23:05
-
23:04
-
22:59
-
22:52
-
22:41
-
22:40
-
22:38
-
22:31
-
22:26
-
22:22
-
22:00
-
21:58
-
21:57
-
21:52
-
21:52
-
21:50
-
21:42
-
21:40
-
21:34
-
21:29
-
21:23
-
21:20
-
21:16
-
21:13
-
21:03
-
20:53
-
20:51
-
20:51
-
20:49
-
20:42