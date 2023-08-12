Бывший игрок «Барселоны» Адама Траоре перешёл в «Фулхэм»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Адама Траоре стал игроком «Фулхэма». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

«Дачники» подписали 27-летнего футболиста на правах свободного агента. Стороны согласовали двухлетнее соглашение (до конца июня 2025 года) с опцией продления ещё на один год.

Фото: fulhamfc.com

В сезоне-2022/2023 Траоре провёл 40 матчей за «Вулверхэмптон» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с «волками» истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Ранее стало известно, что «Фулхэм» не намерен отпускать своего вингера Виллиана в саудовский «Аль-Шабаб».