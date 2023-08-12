Фассон: «Локомотив» сравнял счёт в игре с «Крыльями» только благодаря своей работе

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон высказался об игре своей команды в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:1).
«Не могу сказать, отскочил сегодня «Локомотив» или нет. Ничью тоже надо заслужить. Мы сегодня сравняли счёт только благодаря своей работе.
Нестабильная оборона «Локо»? Здесь я ничего не могу сказать. Всё, что я делаю, это работаю и бьюсь за место в составе. Как и любой футболист, хочу играть больше», — приводит слова Фассона Sport24.
Игра 4-го тура между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» завершилась вничью — 1:1. Железнодорожники пропустили гол на 86-й минуте и смогли отыграться только перед финальным свистком — полузащитник Константин Марадишвили спас свою команду на 90+3-й минуте. За весь матч «Локомотив» нанёс всего лишь два удара, в то время как «Крылья» — 19.
- 12 августа 2023
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