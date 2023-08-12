«Атлетик» — «Реал»: Родриго вывел гостей вперёд

Продолжается матч 1-го тура испанской Примеры, в котором «Атлетик» из Бильбао принимает мадридский «Реал». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу гостей.

На 28-й минуте Родриго вывел «Реал» вперёд.

Родриго забивает с передачи Карвахаля.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Команды встречались в последнем туре прошлого сезона Ла Лиги. Тогда матч завершился вничью (1:1). В первом круге «Реал» победил со счётом 2:0.

В предыдущем сезоне чемпионата Испании «Реал» занял второе место, набрав 78 очков в 38 матчах. «Атлетик» финишировал на восьмой строчке турнирной таблицы с 51 очком. Чемпионом стала «Барселона», набравшая 88 баллов.