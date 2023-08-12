«Бавария» разгромно проиграла «Лейпцигу» в матче за Суперкубок Германии

Завершился матч за Суперкубок Германии, в котором встречались «Бавария» и «Лейпциг». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бастианом Данкертом (Росток). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Уже на третьей минуте матча счёт открыл «Лейпциг» — отличился полузащитник Даниэль Ольмо. В концовке тайма «быки» упрочили лидерство благодаря ещё одному голу Ольмо.
На 68-й минуте Ольмо реализовал пенальти и довёл счёт до разгромного. Матч так и завершился — 3:0 в пользу «Лейпцига». Главный тренер «быков» Марко Розе завоевал второй трофей в качестве главного тренера «Лейпцига».
«Бавария» и «Лейпциг» встречались в матче за Суперкубок и в прошлом сезоне. Тогда сильнее была мюнхенская команда — 5:3. В последних пяти очных встречах «Бавария» одержала три победы. Ещё по разу была зафиксирована победа «Лейпцига» и ничья.
- 13 августа 2023
-
00:48
-
00:46
-
00:40
-
00:36
-
00:24
-
00:24
-
00:20
-
00:14
-
00:09
- 12 августа 2023
-
23:55
-
23:53
-
23:38
-
23:35
-
23:26
-
23:24
-
23:16
-
23:07
-
23:05
-
23:04
-
22:59
-
22:52
-
22:41
-
22:40
-
22:38
-
22:31
-
22:26
-
22:22
-
22:00
-
21:58
-
21:57
-
21:52
-
21:52
-
21:50
-
21:42
-
21:40