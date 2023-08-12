«Бавария» разгромно проиграла «Лейпцигу» в матче за Суперкубок Германии

Завершился матч за Суперкубок Германии, в котором встречались «Бавария» и «Лейпциг». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бастианом Данкертом (Росток). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Уже на третьей минуте матча счёт открыл «Лейпциг» — отличился полузащитник Даниэль Ольмо. В концовке тайма «быки» упрочили лидерство благодаря ещё одному голу Ольмо.

На 68-й минуте Ольмо реализовал пенальти и довёл счёт до разгромного. Матч так и завершился — 3:0 в пользу «Лейпцига». Главный тренер «быков» Марко Розе завоевал второй трофей в качестве главного тренера «Лейпцига».

«Бавария» и «Лейпциг» встречались в матче за Суперкубок и в прошлом сезоне. Тогда сильнее была мюнхенская команда — 5:3. В последних пяти очных встречах «Бавария» одержала три победы. Ещё по разу была зафиксирована победа «Лейпцига» и ничья.