Дьяков: «Ростову» не стоит ожидать высоких мест, но Карпин строит хорошую команду

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался о перспективах команды в нынешнем сезоне, а также оценил работу главного тренера Валерия Карпина.

«Не думаю, что ростовчанам стоит ожидать высоких мест. Это молодая команда, есть куда расти и чему учиться. Карпин умеет работать с молодёжью и строит хорошую команду в «Ростове».

Они в прошлом сезоне заняли четвёртое место. Если бы не смазали концовку чемпионата, то могли бы завоевать медали. Четвёртая строчка для них — хороший результат. В нынешней ситуации всем командам стоит брать пример с ростовчан. Карпин правильно делает, что подтягивает молодых футболистов. Кого сюда звать, непонятных легионеров? То, что делают «Ростов» и Карпин — круто», — приводит слова Дьякова Metaratings.

По итогам четырёх туров РПЛ «Ростов» набрал семь очков.