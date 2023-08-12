Дьяков: «Ростову» не стоит ожидать высоких мест, но Карпин строит хорошую команду

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался о перспективах команды в нынешнем сезоне, а также оценил работу главного тренера Валерия Карпина.
«Не думаю, что ростовчанам стоит ожидать высоких мест. Это молодая команда, есть куда расти и чему учиться. Карпин умеет работать с молодёжью и строит хорошую команду в «Ростове».
Они в прошлом сезоне заняли четвёртое место. Если бы не смазали концовку чемпионата, то могли бы завоевать медали. Четвёртая строчка для них — хороший результат. В нынешней ситуации всем командам стоит брать пример с ростовчан. Карпин правильно делает, что подтягивает молодых футболистов. Кого сюда звать, непонятных легионеров? То, что делают «Ростов» и Карпин — круто», — приводит слова Дьякова Metaratings.
По итогам четырёх туров РПЛ «Ростов» набрал семь очков.
- 12 августа 2023
-
23:35
-
23:26
-
23:24
-
23:16
-
23:07
-
23:05
-
23:04
-
22:59
-
22:52
-
22:41
-
22:40
-
22:38
-
22:31
-
22:26
-
22:22
-
22:00
-
21:58
-
21:57
-
21:52
-
21:52
-
21:50
-
21:42
-
21:40
-
21:34
-
21:29
-
21:23
-
21:20
-
21:16
-
21:13
-
21:03
-
20:53
-
20:51
-
20:51
-
20:49
-
20:42