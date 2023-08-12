Хави: уход Дембеле сильно разочаровал меня

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал переход полузащитника Усмана Дембеле в «ПСЖ».

«Он был хорошим парнем, приносил пользу, был важной частью команды. Меня сильно разочаровало, что он решил уйти. Это было разочаровывающе, но он выбрал другой проект. Желаю ему удачи», — приводит слова Хави Marca.

«ПСЖ» выплатил сумму отступных за Дембеле «Барселоне», за которую нападающий выступал до этого. Трансфер обошёлся парижанам в € 50 млн. В составе «Барселоны» 26-летний Дембеле трижды выигрывал чемпионат Испании, по два раза — Кубок и Суперкубок страны.

В прошлом сезоне Дембеле сыграл за «Барселону» 35 матчей во всех турнирах, отметившись в них восемью голами и девятью результативными передачами.