Масалитин: пока мы видим «Локомотив» «немецкого образца»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на ничью в матче 4-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» (1:1).

«До середины второго тайма игра ещё была более-менее равной, но у «Крыльев» уже тогда было преимущество. Команда выглядела агрессивнее и острее, сама игра была нервозной. Самарцы показывают атакующую игру, она приносит команде результат. Немного удачи, и «Крылья» забили бы на три мяча больше. Галактионову надо найти баланс между обороной и атакой, но пока единства в действиях не хватает. За «Локомотив» становится тревожно, пока игра даётся коллективу тяжело.

Сыграло ли негативную роль отсутствие Дзюбы? Конечно, когда есть высокий нападающий, можно выбивать на него мячи в случае опасности у своих ворот и таким же способом начинать атаки. Без игрока его типа выходить вперёд сложнее. Да, в прошлом сезоне он приятно удивил, но без него нет стабильности, сразу пропадает игра. Надо перестраиваться, кому-то брать на себя лидерские качества. На первой роли пока не появляются ни Миранчук, ни Баринов. Пока мы видим «Локо» «немецкого образца».

Марадишвили долго не играл, у него неплохая мотивация. Дали шанс — он его сразу использовал. Непонятно, на сколько ему хватит этого запала», — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

Игра 4-го тура между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» завершилась вничью — 1:1. Железнодорожники пропустили гол на 86-й минуте и смогли отыграться только перед финальным свистком — полузащитник Константин Марадишвили спас свою команду на 90+3-й минуте. За весь матч «Локомотив» нанёс всего лишь два удара, в то время как «Крылья» — 19.