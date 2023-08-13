Гарри Кейн проиграл пятый финал в карьере

«Бавария» уступила «Лейпцигу» со счётом 0:3 в матче за Суперкубок Германии. Нападающий мюнхенцев Гарри Кейн дебютировал за клуб, выйдя на поле на 63-й минуте.
Поражение в финале стало для английского форварда пятым в карьере. У Гарри нет ни одного трофея на профессиональном уровне, за исключением товарищеских турниров. Когда Кейн выступал за «Тоттенхэм», «шпоры» дважды уступали в финалах Кубка английской лиги и один раз — в финале Лиги чемпионов. Также у Кейна серебряная медаль чемпионата Европы 2021 года.
Уже на третьей минуте матча за Суперкубок Германии «Лейпциг» открыл счёт — отличился полузащитник Даниэль Ольмо. В концовке тайма «быки» упрочили лидерство благодаря ещё одному голу Ольмо. На 68-й минуте Ольмо реализовал пенальти и довёл счёт до разгромного.
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