Рахимов: надеюсь, что до закрытия трансферного окна мы сделаем 4-5 хороших приобретений

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился эмоциями после разгромного поражения своей команды в игре 4-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:3).

«Раз так закончился матч, значит, так и должно было быть. Сейчас говорить, по игре счёт или нет, я бы не стал, потому что мне очень не понравилось, что один эпизод может всё перевернуть. Моменты у нас свои были. Но мы, к сожалению, не реализуем свои моменты, а их нужно забивать. Первый гол, который мы получаем — такого не должно быть. Вроде там нельзя выходить с фланга, игроки прижали игрока соперника, они дают возможность ему сделать передачу, передачу в штрафную. Начинаешь проигрывать 0:1, и как раз по той игре, по той ситуации, которая не располагала к этому результату, а дальше мы получили и второй, и третий. Поэтому сказать, что счёт по игре, не могу. Но результат на табло.

Ломается игра, когда ты начинаешь проигрывать. Но я просто прекрасно понимаю, что в той ситуации, в которой мы находимся, нам нужно обязательно усиление. Я надеюсь, что до закрытия трансферного окна мы всё-таки сделаем четыре-пять хороших приобретений, потому что в любом случае нам нужна скамейка. Если мы берём сегодняшний матч, то у нас было 10 человек, которые играли в Первой лиге, поэтому тяжело вот так резко перейти. Но ничего страшного, надо просто всё проанализировать. На самом деле нам нужно усиление, чтобы мы всё-таки были боеспособными и, наверное, не допускали таких моментов, какие сейчас происходят в каждом матче, когда ты в принципе играешь неплохо, но получаешь голы. Это было в 1-м туре и во 2-м туре. К сожалению, это происходит сейчас и в 3-м, и в 4-м туре. Но если сейчас посыпать голову пеплом, то это неправильно, потому что всё равно есть позитивные моменты. Мы давно об этом говорим, что нам нужно обязательно усилиться», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».