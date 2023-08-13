Энрике высказался о том, что Мбаппе посещал раздевалку «ПСЖ» перед матчем с «Лорьяном»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал то, что нападающий клуба Килиан Мбаппе посещал раздевалку команду перед матчем первого тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (0:0). Ранее Мбаппе не попал в заявку команды на матч.

«Мбаппе зашёл в раздевалку перед матчем? Разве это странно? Мне нечего сказать по этому поводу. Я уже сказал вчера то, что должен был сказать», — приводит слова Энрике AS.

Ранее Энрике заявил, что хочет, чтобы Мбаппе и «ПСЖ» смогли договориться.

Ранее сообщалось, что 24-летний Мбаппе принял окончательное решение не уходить из «ПСЖ» до окончания своего контракта, срок которого рассчитан до лета 2024 года. Сообщалось, что клуб оставит его вдали от основной команды на весь сезон, если не продаст этим летом.

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