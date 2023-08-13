Главный тренер «Баварии» Томас Тухель выдал худший старт в «Баварии» с 1992 года, сообщает Stats Foot в своём «твиттере».
По данным источника, Тухель проиграл 5 из 13 первых официальных матчей во главе «Баварии». До этого подобный результат был зафиксирован у Сорен Лербю.
Напомним, «Бавария» потерпела разгромное поражение в матче за Суперкубок Гурмании с «РБ Лейпциг», пропустив три безответных мяча.
Напомним, Тухель возглавил «Баварию» в матче 2023 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2025 года. Ранее он возглавлял «Челси», «ПСЖ», дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».
Новый сезон чемпионата Германии стартует 18 августа. В матче первого тура мюнхенский клуб встретится с Вердером. Матч состоится 18 августа, начало – 21:30 мск.
Игроки «Баварии» потроллили «Боруссию» в раздевалке
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