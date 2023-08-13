«Аль-Хиляль» сделал серьёзное предложение Неймару
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«Аль-Хиляль» сделал серьёзное предложение нападающему «ПСЖ» Неймару, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, Неймара заинтересовало это предложение. Сейчас ведётся работа, чтобы как можно скорее покинуть «ПСЖ». Ранее Неймар не попал в заявку парижан на матч первого тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (0:0).
Напомним, ранее сообщалось, что Неймар согласовал с «Барселоной» контракт по схеме «2+1» с зарплатой € 13 млн в год.
Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года.
В минувшем сезоне-2022/2023 31-летний Неймар принял участие в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 17 результативных передач.
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