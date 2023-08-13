«Бёрнли» приобрёл 18-летнего французского форварда у «Труа»

«Бёрнли» купил у «Труа» нападающего сборной Франции U20 Вильсона Одобера, сообщает официальный сайт английского клуба. Сумма трансфера 18-летнего форварда не разглашается. Он подписал пятилетний контракт с «Бёрнли» и стал девятым приобретением команды этим летом.

«Мне нравится играть в атакующий футбол, вести мяч и использовать свою скорость. Сейчас я готов к Премьер-Лиге, это будет потрясающе», — сказал форвард.

С 2017 года Одобер тренировался в академии «ПСЖ» и дебютировал в профессиональном футболе только в прошлом сезоне. В составе «Труа» он провёл 31 матч в Лиге 1, где забил четыре гола и отдал две результативных передачи. Его команда заняла в чемпионате 19 место и выбыла в Лигу 2.

В мае Одобер провёл три матча на чемпионате мира U20 за сборную Франции, в которых забил один мяч.

В 1-м туре нового сезона АПЛ «Бёрнли» дома 11 августа проиграл «Манчестер Сити» 0:3.