Тухель прокомментировал разгромное поражение «Баварии» в матче за Суперкубок Германии

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал разгромное поражение команды в матче за Суперкубок Германии с «РБ Лейпциг» (0:3).
«Мы были озадачены, не знаю почему. Это вопрос психологии. У меня нет идеи. У меня нет решения прямо сейчас. Я встревожен и крайне разочарован. Наш стиль игры был неузнаваем. На данный момент у меня нет объяснения. Мы пропустили самые лёгкие из голов. Как будто мы ничего не делали 4 недели. То, что мы показали сегодня, не имеет ничего общего с тем, как мы тренировались. Это похоже на полное продолжение прошлого сезона, но мы шли совершенно другим путём. Несоответствие между нашим сегодняшним выступлением и формой и энергией, которые мы продемонстрировали в предсезонных товарищеских матчах и на тренировках, огромно», приводятся слова Тухеля в «твиттере» Bayern & Germany.
Новый сезон чемпионата Германии стартует 18 августа. В матче первого тура мюнхенский клуб встретится с Вердером. Матч состоится 18 августа, начало – 21:30 мск.
Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе
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