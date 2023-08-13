«Тюмень» заявила бывшего хавбека молодёжки «Крыльев Советов»

«Тюмень» добавила в свою заявку 20-летнего полузащитника Карима Аухадеева, сообщает официальный сайт клуба.

Этот футболист ещё в прошлом году привлекался к тренировкам с основным составом «Тюмени». Зимой играл за него в омском «Кубке «Иртыша». В нынешнее межсезонье стал автором победного забитого мяча и голевой передачи в гостевом товарищеском матче с «Уралом» из Екатеринбурга.

За два последних сезона в первенстве страны среди команд третьего дивизиона Аухадеев провёл за «Тюмень-2» 21 матч, в которых отметился тремя голами.

В сезоне-2021/2022 хавбек выступал в молодёжном первенстве России сначала за самарские «Крылья Советов», а затем за Академию Коноплёва. В сумме Аухадеев провёл 24 матча, в которых забил один гол.

В текущем розыгрыше Первой лиги «Тюмень» занимает третье место, набрав девять очков в четырёх матчах.