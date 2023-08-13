Тухель – о дебюте Кейна за «Баварию»: мне жаль его

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал дебют Гарри Кейна за мюнхенский клуб в матче за Суперкубок Германии с «РБ Лейпциг» (0:3).
«Мне просто жаль его. Он, наверное, думает, что мы не тренировались четыре недели. Наше сегодняшнее выступление не имело ничего общего с тем, что мы собирались сделать.
Гарри лёг спать в 3 или 4 часа ночи. Нам нужно учиться у него, ему не нужно учиться у нас. Он очень поможет нам выбраться из этого круга. Кейн хотел играть, он был готов играть, и мы решили дать ему несколько минут, почему бы и нет?», — приводятся слова Тухеля в «твиттере» Bayern & Germany.
Напомним, Кейн вышел на поле на 63-й минуте, заменив Матиса Теля.
Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.
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