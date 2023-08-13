Мбаппе присутствовал на матче «ПСЖ». Сообщалось, что ему запретят посещать стадион

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе присутствовал на домашнем матче стартового тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (0:0), сообщает Canal+ Foot.

Футболист находился на стадионе «Парк де Пренс», хотя не попал в заявку на игру.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» намерен запретить Мбаппе посещать «Парк де Пренс», чтобы подчеркнуть его отстраненность от клуба.

Так же сообщалось, что 24-летний Мбаппе принял окончательное решение не уходить из «ПСЖ» до окончания своего контракта, срок которого рассчитан до лета 2024 года. Сообщалось, что клуб оставит его вдали от основной команды на весь сезон, если не продаст этим летом.

Напомним, после матча главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отвечая на вопрос, почему Мбаппе находился в раздевалке команды, заявил, что в этом нет ничего удивительного.