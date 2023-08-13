Килиан Мбаппе обратился к Дембеле после перехода в «ПСЖ»
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал переход вингера Усмана Дембеле из «Барселоны».
«Добро пожаловать домой, брат. Так рад видеть тебя здесь. Происшествия начинаются», — написал Мбаппе на своей страничке в одной из социальных сетей.
Напомним, Мбаппе и Дембеле вместе играют за национальную сборную Франции.
«ПСЖ» выплатил сумму отступных за Дембеле «Барселоне», за которую нападающий выступал до этого. Трансфер обошёлся парижанам в € 50 млн. В составе «Барселоны» 26-летний Дембеле трижды выигрывал чемпионат Испании, по два раза — Кубок и Суперкубок страны. В прошлом сезоне Дембеле сыграл за «Барселону» 35 матчей во всех турнирах, отметившись в них восемью голами и девятью результативными передачами.
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