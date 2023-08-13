«Севилья» и фанаты провели акцию поддержки Серхио Рико

В 1-м туре Ла Лиги «Севилья» дома проиграла «Валенсии» – 1:2. После финального свистка на экранах стадиона разместили фотографию бывшего игрока клуба Серхио Рико, ныне принадлежащего «ПСЖ», и написали «Вперёд, Серхио». Фанаты в тот момент начали скандировать имя футболиста, также на трибунах были плакаты в его поддержку, сообщает RMC Sport.

На стадионе присутствовала жена вратаря Альба Силва. В трансляции было заметно, что она сдерживала слёзы. Перед матчем она дала комментарий о состоянии своего мужа.

«Честно говоря, Серхио уже начал понемногу набирать вес. Прошло уже больше 2,5 месяца, это непросто. Его тело реагирует очень хорошо. Ждём, что скажут врачи, чтобы узнать, сможем ли скоро уехать домой», — приводит слова Альбы источник.

Ранее сообщалось, что Рико упал с лошади и получил черепно-мозговую травму. Он был госпитализирован в больницу Севильи, где у него диагностировали кровоизлияние в мозг. Голкипер провёл в коме 19 дней и похудел более чем на 20 кг.