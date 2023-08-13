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Довбик — первый в истории Ла Лиги украинец, забивший с передачи украинца

Довбик — первый в истории Ла Лиги украинец, забивший с передачи украинца
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Вчера завершился матч 1-го тура испанской Примеры, в котором «Реал Сосьедад» принимал «Жирону». Встреча проходила на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне. Команды сыграли вничью — 1:1.

На 72-й минуте Артём Довбик, проводивший первый матч за каталонскую команду, сравнял счёт после передачи Виктора Цыганкова. Оба футболиста имеют украинский паспорт. Таким образом, форвард стал первым в истории турнира украинцем, отличившимся забитым мячом после результативной передачи другого украинца.

Напомним, контракт украинского игрока с «Жироной» подписан на пять лет. Довбик является воспитанником «Днепра», в составе которого в предыдущем сезоне он провёл 39 матчей, отметившись 29 голами и став лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

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