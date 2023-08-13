Карло Анчелотти оценил дебют Беллингема за «Реал». Полузащитник отметился голом

Недавно завершился матч 1-го тура испанской Примеры, в котором «Атлетик» из Бильбао принимал мадридский «Реал». Гости одержали победу со счётом 2:0. Автором одного из голов стал новичок мадридского клуба Джуд Беллингем. После окончания матча Карло Анчелотти прокомментировал дебют британца.

«Очень хорош, у него есть характер, он очень мотивирован тем, что находится здесь. Он фантастический игрок, очень, очень важный трансфер. Он выдающийся игрок», — приводит слова Анчелотти Marca.

20-летний Беллингем перешёл в «Реал» этим летом из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера полузащитника составила € 103 млн. Контракт Беллингема с мадридским клубом рассчитан до июня 2029 года.

0:2. Беллингем («Реал Мадрид») забивает после углового

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