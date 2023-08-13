Фердинанд — о переходе Саудовскую Аравию: верю, что в молодости сказал бы «нет»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд допустил, что перешёл бы в Саудовскую Аравию, если бы у него была возможность.
«Контекст очень важен. Если бы я был молодым игроком, который был на пороге завоевания трофеев, но я этого ещё не сделал, думаю, я бы смог сказать «нет». Я искренне верю, что сказал бы «нет», потому что мечтал о победах в Премьер-лиге и Европе.
Но если бы мне было 27-28 лет и я выиграл бы пару трофеев, то, имея в виду этот факт и зарплаты, о которых идёт речь, я бы ушёл. У меня нет никаких сомнений. Я могу на 100 процентов, от всего сердца сказать это», – приводит слова Фердинанда Daily Mail.
Напомним, в чемпионате Саудовской Аравии выступает многократный обладатель «Злотого мяча» Криштиану Роналду и целый ряд других именитых игроков.
- 13 августа 2023
-
08:40
-
08:30
-
08:27
-
08:12
-
08:00
-
07:52
-
07:29
-
06:30
-
06:05
-
05:57
-
05:51
-
05:47
-
04:04
-
03:49
-
03:45
-
03:22
-
02:59
-
02:57
-
02:39
-
02:36
-
02:18
-
02:00
-
01:54
-
01:37
-
01:24
-
01:20
-
00:48
-
00:46
-
00:40
-
00:36
-
00:24
-
00:24
-
00:20
-
00:14
-
00:09