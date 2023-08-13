Фердинанд — о переходе Саудовскую Аравию: верю, что в молодости сказал бы «нет»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд допустил, что перешёл бы в Саудовскую Аравию, если бы у него была возможность.

«Контекст очень важен. Если бы я был молодым игроком, который был на пороге завоевания трофеев, но я этого ещё не сделал, думаю, я бы смог сказать «нет». Я искренне верю, что сказал бы «нет», потому что мечтал о победах в Премьер-лиге и Европе.

Но если бы мне было 27-28 лет и я выиграл бы пару трофеев, то, имея в виду этот факт и зарплаты, о которых идёт речь, я бы ушёл. У меня нет никаких сомнений. Я могу на 100 процентов, от всего сердца сказать это», – приводит слова Фердинанда Daily Mail.

Напомним, в чемпионате Саудовской Аравии выступает многократный обладатель «Злотого мяча» Криштиану Роналду и целый ряд других именитых игроков.