«Динамо» — «Балтика»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 13 августа, состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между столичным «Динамо» и калининградской «Балтикой». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После трёх туров московский клуб занимает восьмую строчку в таблице РПЛ, набрав четыре очка. «Балтика» с тремя очками расположилась на 12 месте.

В минувшем сезоне «бело-голубые» заняли девятое место по итогам сезона. «Балтика» в свою очередь заняла второе место в Первой лиге, тем самым, заработав путёвку в РПЛ.