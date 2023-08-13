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Локомотив – Крылья Советов, 13 августа: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Динамо» — «Балтика»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 13 августа, состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между столичным «Динамо» и калининградской «Балтикой». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После трёх туров московский клуб занимает восьмую строчку в таблице РПЛ, набрав четыре очка. «Балтика» с тремя очками расположилась на 12 месте.

В минувшем сезоне «бело-голубые» заняли девятое место по итогам сезона. «Балтика» в свою очередь заняла второе место в Первой лиге, тем самым, заработав путёвку в РПЛ.

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