«Челси» — «Ливерпуль»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 13 августа, состоится матч 1-го тура Английской Премьер-Лиги между лондонским «Челси» и «Ливерпулем». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Энтони Тейлором (Манчестер). Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.
Официальной трансляции в России не состоится. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В минувшем сезоне «Ливерпуль» занял пятое место в таблице, не сумев пройти в зону Лиги чемпионов. В свою очередь, «Челси» показал один из худших результатов за собственную историю в АПЛ, заняв 12 место, набрав лишь 44 очка.
Последний матч между командами состоялся в рамках АПЛ 4 апреля 2023 года. Матч закончился со счётом 0:0.
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