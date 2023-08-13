Игрок «Крыльев Советов» Хубулов: удача была на стороне «Локомотива» — правша забил с левой

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Хубулов прокомментировал матч между его клубом и московским «Локомотивом» в четвёртом туре Российской Премьер-Лиги. (1:1).

«Результат с «Локомотивом» точно нельзя оценивать с положительной стороны. Считаю, что «Крылья» не приобрели одно очко, а потеряли два, потому что должны были побеждать.

В конце матча случилось так, как обычно и бывает — давление из-за результата. Поэтому прижались к своим воротам. У «Локомотива» один удар в створ за всю игру, а ещё и правоногий футболист забил с левой. Удача была на стороне «Локо», — сказал Хубулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Крылья Советов» набрали восемь очков в первых четырёх турах РПЛ.