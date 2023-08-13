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ЦСКА — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
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ЦСКА — «Сочи»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

ЦСКА — «Сочи»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский ЦСКА и «Сочи». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Начало игры — в 20:00 по московскому времени. Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
13 августа 2023, воскресенье. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне команды встречались четыре раза: в РПЛ и в Фонбет Кубке России. ЦСКА одержал три победы, «Сочи» — одну. «Сочи» выиграл в последней встрече на данный момент, 5 марта 2023 года, со счётом 2:0.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала шесть очков после трёх матчей. «Сочи» находится на 11-й строчке, заработав три очка.

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