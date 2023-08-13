Изидор: моя цель — попасть в сборную Франции. Продолжаю прогрессировать и много работать

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор заявил о желании попасть в национальную команду Франции.

«Лучший французский футболист в истории — Зинедин Зидан. Кто лучший сейчас? В национальной сборной есть очень много квалифицированных футболистов, сложно выделить одного. Могу ли я достичь этого уровня? Это моя цель — попасть в сборную. Я продолжаю прогрессировать для этого, много работать. Посмотрим, это моя цель», — сказал Изидор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Изидор провёл за «Локомотив» шесть матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной голевой передачей. Его команда набрала пять очков в первых четырёх матчах чемпионата России.