«Хетафе» — «Барселона»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 13 августа, состоится матч 1-го тура чемпионата Испании между «Хетафе» и «Барселоной». Встреча пройдёт на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Вместимость арены составляет 17 тыс. человек. Обслужит игру бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Матч начнётся в 22:30 мск.
В прямом эфире игру можно будет посмотреть на «Okko». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Последняя встреча команд в рамках внутреннего первенства завершилась вничью со счётом 0:0. Игра в рамках первого круга осталась за «сине-гранатовыми» — 1:0.
В прошедшем сезоне Ла Лиги «Барселона» под руководством Хави стала чемпионом Испании, набрав 88 очков. «Хетафе» занял 15-е место. Команда из одноимённого города набрала 42 очка.
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