Галактионов — о Дзюбе: потеря одного игрока не может так кардинально влиять на игру
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался ответил на вопрос об игре команды без нападающего Артёма Дзюбы.
«Артём — фундаментальный футболист для нашей команды. Но нельзя говорить о том, что потеря одного игрока может так кардинально влиять на систему игры команды, потому что в матче с «Крыльями Советов» мы были не так хороши во многих аспектах. Тут влияет не только отсутствие одного игрока», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».
Дзюба из-за травмы пропустил матч группового этапа Фонбет Кубка России с «Рубином» (1:0) и встречу с «Крыльями Советов» (1:1) в 4-м туре Российской Премьер-Лиги. В нынешнем сезоне чемпионата России на счету Дзюбы один гол в трёх матчах.
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