Константин Зырянов прокомментировал первую победу «Черноморца» в Первой лиге

Главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов прокомментировал победу в матче 5-го тура Мелбет Первой лиги с тульским «Арсеналом» (2:1).

«Во-первых, хочу поздравить всех жителей города Новороссийск с тем, что мы к этому шли 10 лет. Давно у нас не было побед в первом дивизионе. И вот, спустя 10 лет, мы одержали её. В этом чемпионате мы шли долго, вымучивая её. Ребята заслужили эту победу.

В первом тайме практически 30 минут на поле был только тульский «Арсенал», который доминировал, забил нам гол плюс не реализовал пенальти. Считаю, что это ключевой момент в матче. Нужно отдать должное, тульский «Арсенал» хорошо играл. Но незабитый пенальти придал нам импульс, наши футболисты стали немножко по-другому распоряжаться мячом, более быстро передавать передачи, более правильно открываться. И уже мы заработали пенальти, сравняли счёт. И во втором тайме… Серьёзный разговор состоялся в раздевалке. Команда вышла с другим настроем. Да, можно сказать, что при розыгрыше углового нам повезло, но это наигранная комбинация, мы работаем над стандартными положениями, поэтому тут ничего неожиданного нет.

Видно было, как наша команда не то что испугалась, но было немножко страшно футболистам в третьем матче подряд вести и упустить победу. Поэтому они все так волновались. Победили 2:1. Считаю, что может где-то незаслуженная победа, но она достойна уважения. И нашей команде она пойдёт на пользу», — сказал Зырянов на послематчевой пресс-конференции.